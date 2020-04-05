Между Северным и Балтийским морями на севере и Альпами на юге находится несчитанное количество интересных мест. В течение одной поездки невозможно увидеть все. Ниже приводим сугубо личный рейтинг самых интересных и любимых мест:
Местное население утверждает, что здесь в начале 19-го века родился феномен современного туризма. Рейнская долина до сих пор осталась одним из самых чудесных ландшафтов в средней Европе. Там, где русло реки ищет себе дорогу через Рейнские Сланцевые горы, растет не только неплохой виноград, но и находится, пожалуй, самое большое в мире скопление старинных крепостей. Рейнскую долину от Бингена до Кобленца воспевали поэты-романтики, сейчас та же романтика кое-где трансформировалась в китч. Тем не менее, такие городки, как Бахарах и Санкт-Гоар, или знаменитая скала Лорелей привлекают туристов со всего мира. Сегодня по Рейну любят путешествовать на круизных или прогулочных кораблях. Но лучше всего здесь прогуляться пешком по прекрасным горным тропинкам.
Относительно небольшой город Веймар в Тюрингии когда-то был столицей небольшого герцогства. Местные властители со второй половины 18-го века превратили свою резиденцию в культурный центр Германии и пригласили сюда ведущих художников, писателей и архитекторов. Несмотря на свой скромный размер, этот город может занять ваше внимание минимум на неделю. Здесь жили Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг фон Гете и Ференц Лист. На каждом шагу вы замечаете следы той самой "веймарской классики". Позже здесь появился всемирно известный архитектурный институт "Баухаус". И нигде в Германии нет такого близкого соседства великих культурных достижений и преступного безумия: в своё время на окраине города нацисты построили печально известный концлагерь Бухенвальд. Как это все сочетается, умом не понять.
Старинный центр города Любек на севере Германии не случайно кажется похожим на Ригу и Таллинн. В средние века крупнейшие города северной Европы, особенно в районе Балтийского моря, образовали мощный торговый и политический союз - Ганзу. А немецкий Любек был центром всех ганзейских городов и, в том числе, архитектурным образцом. Уже много веков назад город уступил свою главенствующую роль соседнему Гамбургу но, тем не менее, формально до 19-го века считался независимым мини-государством. Несмотря на страшную бомбежку во время Второй мировой войны, многие кварталы центра сохранили свой древний облик. Над домами возвышаются башни пяти больших средневековых храмов из красного кирпича. Старинные городские ворота "Хольстентор" известны всем немцам старше 30-ти лет, посольку раньше украшали купюру в пятьдесят немецких марок.
Далеко на севере, почти у границы с Данией, в Ваттовом море находится группа Северо-Фризских отстровов. Самое сильное впетчатление из них производит Амрум. Здесь и величественные дюны, и песчаный пляж, ширина которого даже во время прилива местами достигает полутора километров. Во время отлива по дну Северного моря можно прогуляться до соседнего острова Фер. На Амруме три деревни, где живут всего около 2.000 человек, часть из них до сих пор говорит на фризском языке. Зато здесь огромное количество диких птиц: повсюду чайки, гуси, кулики. В море сохранилось довольно большое количество тюленей. Ваттовое море вокруг Амрума включено в территорию национального парка и находится в списоке всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Для классического пляжного отдыха требуется некоторая закаленность. Море здесь даже летом прохладное.
Самый восточный город Германии - одновременно один из самых красивых. Гёрлиц был одним из немногих крупных немецких городов, который во время Второй мировой войны не был разрушен. В центре сохранилось около 4.000 исторических зданий, построенных в периоды средних веков, возрождения и барокко. Старинная часть города во времена ГДР пришла в упадок, но после объединения Германии была отреставрирована и сегодня весьма впечатляет. За последние годы Гёрлиц стал излюбленным местом киноиндустрии для съемок исторических фильмов. Вторая особенность города связана с тем, что по итогам войны немецкие территории восточнее рек Одер и Найсе отошли к Польше. Так что теперь государственная граница проходит прямо по центру города. Польская часть Гёрлица, Згожелец, в последнее время также потихоньку обустраивается.
Крупнейшее озеро страны, Боденское, также является приграничной территории. Его акваторию Германия делит с Австрией и Швейцарией, причем эти страны до сих пор толком не смогли договориться о том, где именно по воде проходят границы. Строго говоря, озеро состоит из двух озер и участка реки Рейн, который их соединяет. С северного, немецкого берега в хорошую погоду видны заснеженные вершины Швейцарских Альп. На Боденском озере большое количество интересных мест: это расположенный на острове древний город Линдау с единственным маяком Баварии, Фридрихсхафен с его музеем цеппелинов и остров цветов Майнау, а также музейный остров Райхенау с бенедиктинским монастырем, который возник еще в VIII-ом веке. Озеро славится очень мягким климатом, хотя частые туманы немного мешают.
Все-таки рейтинг самых интересных мест в Германии нельзя составить без столицы. Хотя у нас какое-то очень смешанное отношение к этому городу. Слишком много шрамов от войны, слишком много неинтересной застройки и пугающих архитектурных решений. И, тем не менее, Берлин впетчатляет. Сегодня уже почти ничего не напоминает о том, что он в течение почти 30-и лет был разделен стеной на две части: бывшая столица ГДР и Западный Берлин, некогда остров капитализма посередине социалистического мира, снова стали одним городом. В Берлине много мест, связанных с весьма драматическими событиями: фотографии Бранденбургских ворот, Рейхстага или бывшего пограничного перехода "Чекпойнт Чарли" печатаются в любом учебнике истории. Замечательные музеи, театры и концертные площадки делают Берлин не только политической, но и культурной столицей Германии.
Несколько городов на юго-западе до сих пор спорят за звание старейшего. Как бы то ни было, Трир, бесспорно, был самым грандиозным из основанных римлянами городов на территории современной Германии. И сегодня, пожалуй, севернее Альпийских гор подобного места нигде нет. Триру более 2000 лет, во времена императора Константина Великого город стал его резиденцией и вторым городом империи после Рима. До сих пор в центре стоит немало античных строений. Среди них полностью сохранившиеся городские "Черные ворота" ("Порта Нигра"), грандиозная базилика Константина Великого, которая служила его тронным залом, а также руины императорских терм и античного театра. В основанном еще в 4-ом веке соборе города хранится Хитон Господень. Большой популярностью у китайских туристов Трир пользуется по другой причине: здесь родился философ Карл Маркс.
Пфальцский Лес на юге федеральной земли Рейнланд-Пфальц занимает территорию размером в почти 1.800 кв километров. Это самый большой лесной массив Германии. Горы здесь не такие высокие, как, например, в Шварцвальде. Наивысшая точка, гора Кальмит, имеет высоту в 672 метра над уровнем моря. В некоторых местах имеются выразительные скалы, а осенью здесь можно отлично собирать грибы. Городки и поселки зачастую выглядят как-будто перенесёнными из другой эпохи, из жителей многие уехали в большие промышленные центры. Зато в этих местах живут лесные коты, рысь, а с некоторых пор здесь снова появились волки. Вся территория Пфальцского Леса покрыта сетью пешеходных тропинок с указателями, и на каждой "труднодоступной" вершине - ресторанчик. Но, случается, заблудившиеся в лесах долго ищут ближайщий поселок.
В этом маленьком городе мало что изменилось за последние столетия. Симпатичный Ротенбург-об-дер-Таубер на западе Баварии - это некий образец старой, доброй Германии. Он именно такой, как иностранные туристы себе ее представляют: со старинными улочками, булыжной мостовой, фахверковыми домами, башнями, церковными шпилями, сохранившимися городскими стенами и без единой новостройки. Старинный облик пострадавших во время войны кварталов восстановлен. Не случайно город-побратим Ротенбурга в России - Суздаль. Летом здесь всё-таки многовато туристов, так что лучше всего приезжать вне сезона. Гости города обычно осматривают готическую ратушу, церковь святого Иакова, а также знаментый Музей криминалистики средневековья с его обширной коллекцией пыточных инструментов.
Пожалуй, ни один из многочисленных средневековых замков Германии не упоминается так часто в учебниках истории, как Вартбург. Расположенная на окраине города Айзенах в Тюрингии крепость была излюбленной резиденцией королей. Здесь в своё время состоялось знаменитое "Состязание
певцов в Вартбурге", на которое собрались исполнители средневекого миннезанга. А самый известный из жителей замка - реформатор Мартин Лютер. Он скрывался в Вартбурге от многочисленных недоброжелателей, и здесь всего за десять недель Лютер перевел Библию на немецкий язык. До сих пор протестанты со всех концов света приезжают взглянуть на комнатку, где он работал и где по легенде швырнул чернильницей в сатану, который пытался помешать этому богоугодному делу, и пытаются разглядеть пятно от чернил на стене.
Старинный Гейдельберг (или Хайдельберг) - один из самых известных университетских городов Германии. В стенах унивеситета имени Рупрехта и Карла, основанного еще в XIV веке, работали многие всемирно известные ученые, в том числе философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель и социолог Макс Вебер. За свою историю город был многократно разрушен, но во время Второй мировой войны практически не пострадал. Среди крупных немецких городов, это, к сожалению, редкое исключение. Расположенный в долине реки Неккар центр Гейдельберга с каменными мостами, старыми улочками и руинами Гейдельбергского замка необыкновенно живописен. Особенно красиво город смотрится с пешеходной дорожки высоко над правым берегом Неккара, так называемой "тропинки философов".
Второй по величине остров Германии стал любимым местом отдыха богатых и красивых еще во времена Бисмарка. Вдоль длинных песчаных пляжей Балтийского моря растянута цепочка "императорских курортов" - Альбек, Херингсдорф и Банзин. В них очень многое напоминает времена начала XX века, когда остров иронически называли "Ванной берлинцев". Почти все виллы вдоль набережной являются архитектурными шедеврами и за последние десятилетия были отреставрированы. С 1945-го года остров разделяет немецко-польская граница, так как расположенный на самом востоке город Свинемюнде (Свиноуйсьце) по итогам войны отошёл к Польше. После расширения ЕС и отмены пограничных контролей уже ничто не мешает совершить международную пляжную прогулку.
Лейпциг - крупнейший город федеральный земли Саксония (хотя и не столица) и, пожалуй, самый быстро развивающийся город на территории бывшего ГДР. Среди молодежи давно приобрел культовый статус; архитектура центра города
представляет собой уникальную смесь исторического, социалистического и современного. В Лейпциге стоит посетить знаменитую Церковь Святого Фомы - то самое место, где кантором церковного хора работал самый великий композитор всех времен - Иоганн Себастьян Бах. Здесь находится и его могила. На окраине города - огромный Памятник Битве народов, который напоминает о победе немцев, русских и австрийцев над Наполеоном. Чудесным образом изменились окрестности Лейпцига. В времена ГДР тут добывали бурый уголь, и на многие километры тянулся мрачноватый лунный ландшафт. Сегодня эти ямы преобразовали в озера, где отдохнуть можно не хуже, чем на море.
Обновлен в марте 2018.
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