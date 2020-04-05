Пожалуй, ни один из многочисленных средневековых замков Германии не упоминается так часто в учебниках истории, как Вартбург. Расположенная на окраине города Айзенах в Тюрингии крепость была излюбленной резиденцией королей. Здесь в своё время состоялось знаменитое "Состязание

певцов в Вартбурге", на которое собрались исполнители средневекого миннезанга. А самый известный из жителей замка - реформатор Мартин Лютер. Он скрывался в Вартбурге от многочисленных недоброжелателей, и здесь всего за десять недель Лютер перевел Библию на немецкий язык. До сих пор протестанты со всех концов света приезжают взглянуть на комнатку, где он работал и где по легенде швырнул чернильницей в сатану, который пытался помешать этому богоугодному делу, и пытаются разглядеть пятно от чернил на стене.